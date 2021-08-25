Парковки, запрет на тонировку и камеры без маркировки — что ждет водителей в России

Почему в Петербурге так неудобно реализована процедура оплаты платных парковочных мест? Почему депутаты федерального парламента собираются отменить запрет на тонировку? Правда ли, что с лета 2021 года в России больше не будут обозначать специальными знаками видеокамеры, регистрирующие нарушения ПДД? Когда будет решена проблема электросамокатов и других гаджетов? Об этих и других проблемах и путях их решения в студии пресс-центра «Патриот» расскажут: — Алексей Цивилев, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз пешеходов России», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва.