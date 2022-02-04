Владимир Путин прибыл в Пекин. Он встретится с Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Олимпиады-2022

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где сегодня стартуют зимние Олимпийские игры-2022. В рамках поездки президент примет участие в российско-китайских переговорах, затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом.