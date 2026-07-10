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The New "Little House On The Prairie" Stars Revealed The Sweet Way They Built Charles And Caroline's Chemistry

The New "Little House On The Prairie" Stars Revealed The Sweet Way They Built Charles And Caroline's Chemistry

As Netflix's Little House on the Prairie introduces the Ingalls family to a new generation, stars Luke Bracey and Crosby Fitzgerald discuss bringing Charles and Caroline to life, and behind-the-scenes stories from Season 1.

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