В Южной Корее людям с судимостью запретят работать в службах доставки

Лица с судимостями столкнутся с ограничениями при трудоустройстве в Южной Корее в онлайн-службах доставки, таких как Baemin и Coupang Eats, и в службах такси для людей с ограниченными возможностями, 7 января сообщает агентство Yonhap.
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