Столтенберг анонсировал создание структуры НАТО для финансирования Украины

Задержка военной помощи вызвала большие проблемы для Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи призвал создать структуру для регулярного снабжения ее армии, сообщило РИА «Новости».
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