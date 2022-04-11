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ВС РФ ликвидировали два украинских штурмовика Су-25 в рамках спецоперации

ВС РФ ликвидировали два украинских штурмовика Су-25 в рамках спецоперации

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации соседней страны в районе Изюма сбили два украинских штурмовика Су-25.

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