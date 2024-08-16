Мэр Смоленска Александр Новиков посетил учебный центр по управлению беспилотниками

В планах специалистов– организация гуманитарного коридора для поддержки Курской области. «Здесь наши ребята отрабатывают базовые навыки пилотирования перед выездом на полигон и дальнейшего выполнения боевых задач», - отметил глава Смоленска Александр Новиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии