Должностные лица МВД получат право с 5 февраля на выдворение иностранцев из России

Закон хороший, но опять будут брать взятки, 100 процентов.

ФинамИнфо

Не сильно сложнее. Если их постоянно тасовать, чтобы сговорится не могли... а так очень провоцирующий коррупцию проект. Да и без суда как-то неправильно.