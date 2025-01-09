Должностные лица МВД получат право с 5 февраля на выдворение иностранцев из России

Должностные лица МВД России получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений с 5 февраля, когда вступит в силу соответствующий закон.
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