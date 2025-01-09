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Картина дня. Финансы

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Должностные лица МВД получат право с 5 февраля на выдворение иностранцев из России

Должностные лица МВД получат право с 5 февраля на выдворение иностранцев из России

Должностные лица МВД России получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений с 5 февраля, когда вступит в силу соответствующий закон.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Нужны тройки, троих труднее подкупить
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14 час.
Галина Друзина
Закон хороший, но опять будут брать взятки, 100 процентов.
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11 час.
ФинамИнфо
Не сильно сложнее. Если их постоянно тасовать, чтобы сговорится не могли... а так очень провоцирующий коррупцию проект. Да и без суда как-то неправильно.
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8 час.

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