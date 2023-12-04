28 проституток за один день задержали полицейские Мангистау

Первого декабря в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 28 девушек, оказывавших интимные услуги и боди-массаж.
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