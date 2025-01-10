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Русская весна

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Кадры штурма позиций врага у села Терны (ВИДЕО)

Кадры штурма позиций врага у села Терны (ВИДЕО)

Кадры штурма позиций врага у села Терны бойцами 144-й дивизии 20-й армии группировки войск «Запад».

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