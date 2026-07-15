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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как не потерять лучших сотрудников в кризис?

Кризис проверяет не только финансовую устойчивость бизнеса, но и качество команды. В спокойное время многие слабые места могут быть незаметны: сотрудники работают по привычке, руководители не всегда глубоко следят за состоянием людей, процессы держатся на личных договоренностях.

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