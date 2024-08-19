Сотрудник посольства Чехии уличен в контрабанде и покинул Россию — МИД

Один из сотрудников чешского посольства в Москве выехал из России в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о контрабанде сильнодействующих веществ, заявил директор Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 19 августа в интервью РИА Новости.
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