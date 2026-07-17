Города-сада в Омске не будет. Во всяком случае в том виде, что мы представили с помощью ИИ. В мэрии заявили, что вдоль главных городских дорог невозможно посадить деревья.
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Города-сада в Омске не будет. Во всяком случае в том виде, что мы представили с помощью ИИ. В мэрии заявили, что вдоль главных городских дорог невозможно посадить деревья.
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