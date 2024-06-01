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"И ОТ МЕНЯ ИЗБАВИЛИСЬ": В ДЕЛЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ СТРАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

"И ОТ МЕНЯ ИЗБАВИЛИСЬ": В ДЕЛЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ СТРАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

В деле генерала Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве, появилось несколько странных деталей.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Может хватит пиариться болтунам от журналистики, на имени этого генерала?
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9 час.
Татьяна Кибишева
Достали, козлы. Ничего святого нет!!!!
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9 час.

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