Непутевые заметки

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5 способов обмана туристов, с которыми нам пришлось столкнуться во время отдыха

5 способов обмана туристов, с которыми нам пришлось столкнуться во время отдыха

К сожалению, обман на иностранных курортах стал делом обыденным и рядовым. По статистике каждый третий россиянин хотя бы раз за время своих путешествий столкнулся с разводом со стороны отельеров или местных жителей.

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