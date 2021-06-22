5 способов обмана туристов, с которыми нам пришлось столкнуться во время отдыха

К сожалению, обман на иностранных курортах стал делом обыденным и рядовым. По статистике каждый третий россиянин хотя бы раз за время своих путешествий столкнулся с разводом со стороны отельеров или местных жителей.
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