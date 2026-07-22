Минск назвал вбросами слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной Белоруссия не возводит укрепрайоны на границе с Украиной, никакого.
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Минск назвал вбросами слухи о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной Белоруссия не возводит укрепрайоны на границе с Украиной, никакого.
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