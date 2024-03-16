Александр Ф. Скляр и Сергей Карякин проголосовали на избирательном участке в ДНР

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр, гроссмейстер Сергей Карякин и скрипач Петр Лундстрем, которые являются доверенными лицами Владимира Путина, приехали на избирательный участок города Ясиноватая в Донецкой народной республике, чтобы проголосовать именно там и выразить свою поддержку местным жителям.