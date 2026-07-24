Лавров и Рубио обсудили в Маниле перспективы мирного процесса по Украине: главное за сутки

Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в анкориджских договоренностях с Россией, Евросоюз заморозил цену на нефть и расширил санкционный список, а журналист Такер Карлсон заявил о деструктивной группе, толкающей Вашингтон к конфликту с Москвой.