Завершен основной этап работ по строительству опреснительного завода в Форт-Шевченко

Аким Тупкараганского района Ержан Кумискалиев в городе Форт-Шевченко провел совещание по вопросам строительства опреснительного завода производительностью 5000 м3 в сутки с опреснением морской воды, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.