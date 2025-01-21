Завершен основной этап работ по строительству опреснительного завода в Форт-Шевченко

Аким Тупкараганского района Ержан Кумискалиев в городе Форт-Шевченко провел совещание по вопросам строительства опреснительного завода производительностью 5000 м3 в сутки с опреснением морской воды, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.
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