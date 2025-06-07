«У меня поехала крыша»: после пяти лет молчания МакSим сказала правду

Певица решилась поведать обо всем, что с ней происходило в последние годы. Марина Максимова. соцсетиМарина Абросимова, она же Максимова, больше известная по мужскому псевдониму МакSим, выпустила новую песню после пяти лет молчания.
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