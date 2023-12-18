Палладий под контролем: ученые разработали инновационный способ обнаружения и извлечения металла Наталья МарковаСибирский федеральный университет (СФУ) продолжает привносить инновации в область науки и технологии.
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