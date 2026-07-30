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Что будет с Telegram после того, как Павла Дурова* внесли в список экстремистов и террористов

Что будет с Telegram после того, как Павла Дурова* внесли в список экстремистов и террористов

Как теперь быть пользователям подписки Premium? фото: Sergei Elagin/Shutterstock/Fotodom.ruПосле того, как Росфинмониторинг включил создателя Telegram Павла Дурова* в список террористов (подробнее тут: «Павел Дуров* внесен в перечень террористов и экстремистов: что написано на сайте Росфинмониторинга»), многие пользователи специальной подписки стали интересоваться, что же будет с их аккаунтами.

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