В Омской области простятся с погибшими братьями-близнецами. Сообщается, что они погибли во время «командировки по охране границы».
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В Омской области простятся с погибшими братьями-близнецами. Сообщается, что они погибли во время «командировки по охране границы».