Будапешт одобрит в декабре новый семилетний бюджет Евросоюза только после того, как получит все причитающиеся ей €16,4 млрд из спецфондов ЕС и при условии, что не будут урезаны средства на общую сельскохозяйственную политику и программы сплочения, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам саммита ЕС в Брюсселе.