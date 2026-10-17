Будапешт одобрит в декабре новый семилетний бюджет Евросоюза только после того, как получит все причитающиеся ей €16,4 млрд из спецфондов ЕС и при условии, что не будут урезаны средства на общую сельскохозяйственную политику и программы сплочения, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
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