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FiNE NEWS

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Министр финансов США Скотт Бессент назвал возможные сроки соглашения с Ираном по Ормузскому проливу

Возможное соглашение по Ормузскому проливу Министр финансов США Скотт Бессент 4 августа заявил в эфире телеканала CNBC, что переговоры с Ираном по открытию Ормузского пролива для свободного прохода коммерческих судов могут завершиться уже 4 или 5 августа.

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