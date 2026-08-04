Министр финансов США Скотт Бессент назвал возможные сроки соглашения с Ираном по Ормузскому проливу

Возможное соглашение по Ормузскому проливу Министр финансов США Скотт Бессент 4 августа заявил в эфире телеканала CNBC, что переговоры с Ираном по открытию Ормузского пролива для свободного прохода коммерческих судов могут завершиться уже 4 или 5 августа.