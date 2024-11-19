Замминистра обороны наградил отличившихся при освобождении Угледара бойцов

Заместитель министра обороны России и начальник Главного военно-политического управления страны генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Восток», отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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