Самолет Austrian Airlines, следующий из Тель-Авива в Вену, был вынужденно посажен в Софии в воскресенье вечером после анонимного сообщения о бомбе на борту.
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