Юрий Ильинов

Приговор лидеру ЧВК «Ястреб»: громкое дело завершилось большим сроком Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии по делу о мошенничестве, вымогательстве, организации убийства и других преступлениях. В суде доказано, что созданная им схема затронула десятки военнослужащих. Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам лишения свободы. Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям уголовного кодекса после рассмотрения материалов следствия. «Сторона обвинения просила назначить 20 лет колонии особого режима, однако суд определил наказание в виде 18 лет лишения свободы», – сообщил корреспондент «Осторожно,новости» из зала суда. Марущенко признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания. Благодаря этому уголовное дело рассмотрели в сокращённые сроки, завершив процесс немногим более чем за два месяца. Какие обвинения подтвердил суд Суд признал Марущенко виновным в организации убийства, мошенничестве, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Кроме того, обвинительный приговор касается двух эпизодов похищения людей и превышения должностных полномочий. По данным следствия, обвиняемый также сообщил о предполагаемой передаче взятки генералу Александру Дембицкому. Отдельное расследование в отношении других фигурантов продолжается, поэтому окончательные выводы по этим эпизодам пока не вынесены. Версия следствия о мошенничестве Следствие считает, что участники группы вводили контрактников министерства обороны РФ в заблуждение относительно условий службы. Людям обещали перевод в подразделения ЧВК «Ястреб» и особые условия прохождения службы. После этого, как утверждает обвинение, военнослужащих убеждали передавать дополнительные денежные средства. Деньги якобы собирали на экипировку, помощь семьям погибших и другие нужды подразделения. По версии следствия: потерпевшими признаны 95 контрактников; суммы требований составляли от 30 до 200 тысяч рублей; общий ущерб оценен примерно в 8,7 миллиона рублей. «Следствие утверждает, что никаких обещанных преимуществ контрактники в действительности не получили», – говорится в материале издания. Эпизоды насилия и убийств Следствие также рассматривало несколько особо тяжких преступлений, связанных с деятельностью участников ЧВК «Ястреб». Суд признал Марущенко виновным по эпизоду организации убийства. Отдельно в материалах расследования фигурирует убийство контрактника Рашида Аджиева. По версии следствия, преступление совершили после отказа военнослужащего выполнять распоряжения руководства подразделения. Ещё один эпизод касается гибели контрактника Дмитрия Полоумова с позывным «Физрук». Следствие вменяет это преступление отдельным участникам ЧВК «Ястреб». Согласно опубликованным материалам дела, мужчину убили после попытки покинуть подразделение. Похищение военного корреспондента Отдельное уголовное производство связано с похищением военного корреспондента Романа Семёнова в сентябре 2024 года. Один из участников ЧВК ранее уже получил пять лет колонии строгого режима по данному делу после признания вины. Следствие доказало, что журналиста удерживали на базе подразделения в селе Мясоедово несколько дней. Сам Семёнов заявлял, что причиной конфликта стало его расследование деятельности ЧВК. Расследование продолжается Марущенко задержали в Курской области ещё в 2025 году вместе с несколькими предполагаемыми сообщниками. Среди них оказался учредитель брянского охранного предприятия Артур Велисевич, бывший сотрудник полиции Игорь Душкин и другие фигуранты. Их уголовные дела пока находятся на стадии судебного рассмотрения. Итоговые решения в отношении остальных обвиняемых ещё не приняты.