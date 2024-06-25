Международная ассоциация друзей Крыма в своем заявлении осудила удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, назвав данную атаку спланированным Соединенными Штатами ударом по мирным гражданам России.
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