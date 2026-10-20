Главные новости из зоны СВО и большой политики к утру 20 октября. Безопасных мест больше нет! Запад Украины готовят к массированным ударам Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что на территории Незалежной теперь не осталось безопасных мест, ведь вслед за усилением ударов по крупным городам ВС РФ сосредоточатся, по словам премьера, и на ударах по объектам в Западной Украине.
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