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Военное обозрение

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«По Крыму можно»: США по-прежнему запрещают Киеву бить по России дальнобойным оружием западного производства

«По Крыму можно»: США по-прежнему запрещают Киеву бить по России дальнобойным оружием западного производства

Зеленский продолжает выпрашивать у Вашингтона и Брюсселя разрешение на применение западных ракет.

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