Суд арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома»

На имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова наложен арест. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд в рамках обеспечительных мер, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии