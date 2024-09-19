ФСБ накрыла ОПГ, организовавшую транзит африканцев через Россию в ЕС

Сотрудники Федеральной службы безопасности России вместе с полицейскими и росгвардейцами пресекли деятельность преступной группы, которая занималась транзитом в Европейский союз через территорию РФ выходцев из Африки.
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