Все о наших питомцах

20 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Чувьюрова
    Собака должна была быть в наморднике.«Молодая и неопыт...
  • дима суров
    После того как будут уничтожены все чиновники,от живодёров не останется и ошмётков.В Ухте жертвами д...
  • Сергей Иовенко
    Ну вот, сейчас лошадь сделают пострадавшей в ДТП, и будут требовать пару лимонов типа на "лечение" бедной животины. А...Двое на «Тойоте» ...

Пушистые дизайнеры: животные, у которых своё видение ремонта

Люди изо всех сил пытаются сделать красивый ремонт, но не считаются со вкусом своих питомцев. А потом удивляются, почему это котик или собака обои подрали! Просто перед покупкой посовещайтесь с ними! “Эта дверь мне нравится больше!” “Надо было убрать эту подушку” “Этот цвет мне не нравится!” ” И этот тоже!” “Так лучше?” Какие виноватые мордочки! “Нужен новый диван!” “Я просто хотел себе маленькую дверцу…” “Я её сделала!” “Красный – не мой цвет!”The post Пушистые дизайнеры: животные, у которых своё видение ремонта first appeared on Мур ТВ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх