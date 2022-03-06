Люди изо всех сил пытаются сделать красивый ремонт, но не считаются со вкусом своих питомцев. А потом удивляются, почему это котик или собака обои подрали! Просто перед покупкой посовещайтесь с ними! “Эта дверь мне нравится больше!” “Надо было убрать эту подушку” “Этот цвет мне не нравится!” ” И этот тоже!” “Так лучше?” Какие виноватые мордочки! “Нужен новый диван!” “Я просто хотел себе маленькую дверцу…” “Я её сделала!” “Красный – не мой цвет!”The post Пушистые дизайнеры: животные, у которых своё видение ремонта first appeared on Мур ТВ.