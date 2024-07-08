Новосибирск манит бездетных одиночек: исследование

В Новосибирской области озвучили, кто чаще всего приезжает отдыхать в регион. Наиболее популярен Новосибирск оказался среди работающего населения от 18 до 44 лет с высшим образованием, у людей, не состоящих в браке и без детей.
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