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Новосибирск манит бездетных одиночек: исследование

Новосибирск манит бездетных одиночек: исследование

В Новосибирской области озвучили, кто чаще всего приезжает отдыхать в регион. Наиболее популярен Новосибирск оказался среди работающего населения от 18 до 44 лет с высшим образованием, у людей, не состоящих в браке и без детей.

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