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Свежие комментарии

  • vasilij kostin
    смешно.К чёрту этот Егип...
  • Татьяна Хлусова
    Котик - разумное существо и должен был бы понимать, что не надо вести себя так дерзко. Но, я думаю, он просто знает, ...Продам кота
  • Элеонора Коган
    Поэтому мальчик и продавал его. А ведь котик обогатил их.Продам кота

Пра любофф

Пра любофф

В любовь Любовь уже почти не верила. В детстве, начитавших всяких алых парусов, она еще что-то трепыхалась, вздыхала и ждала, а к шестидесяти пяти годам успокоилась.

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