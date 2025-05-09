В любовь Любовь уже почти не верила. В детстве, начитавших всяких алых парусов, она еще что-то трепыхалась, вздыхала и ждала, а к шестидесяти пяти годам успокоилась.
Пра любофф
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В любовь Любовь уже почти не верила. В детстве, начитавших всяких алых парусов, она еще что-то трепыхалась, вздыхала и ждала, а к шестидесяти пяти годам успокоилась.
Свежие комментарии