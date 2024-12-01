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Немецкий журналист рассказал об ужасах российской оккупации

Немецкий журналист рассказал об ужасах российской оккупации

Немец Патрик Бааб стал одним из немногих западных журналистов, посетивших новые регионы России. О своих впечатлениях он рассказал в интервью Флавио фон Витцлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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