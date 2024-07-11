Клеймо предателя, новые документы и $3 млн: Русский пилот обвел Киев вокруг пальца. Ответ оказался неожиданным

ФСБ удалось предотвратить попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ на Украину. Вражеские спецслужбы пытались завербовать пилота, обещая ему и его семье итальянское гражданство и карту поляка для побега.
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