Выстрел в Пенсильвании надавил на котировки нефти

В понедельник мировые цены на нефть продолжили снижение, вызванное событиями в Пенсильвании. Попытка нападения на бывшего президента Дональда Трампа снова может привести его в Белый Дом, что усилит проблемы Китая.
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