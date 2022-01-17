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Верите, что  «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения»?

Верите, что  «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения»?

автор - СерпомПо Империя Петра Фото взято из открытого доступа в Интернете Наша страна живет в эпоху смешения – когда российские дипломаты говорят языком подворотни, а парламентарии продвигают идеи, место которым в маргинальных политических блогах.

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