Верите, что  «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения»?

автор - СерпомПо Империя Петра Фото взято из открытого доступа в Интернете Наша страна живет в эпоху смешения – когда российские дипломаты говорят языком подворотни, а парламентарии продвигают идеи, место которым в маргинальных политических блогах.
автор - СерпомПо Империя Петра Фото взято из открытого доступа в Интернете Наша страна живет в эпоху смешения – когда российские дипломаты говорят языком подворотни, а парламентарии продвигают идеи, место которым в маргинальных политических блогах.
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