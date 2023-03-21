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В Шлиссельбурге заложили третий серийный средний морской танкер проекта 21130 «Алексей Шеин»

В Шлиссельбурге заложили третий серийный средний морской танкер проекта 21130 «Алексей Шеин»

Серия средних морских танкеров проекта 23130 получила свое продолжение, четвертое судно данного проекта заложено на Невском судостроительном заводе в Шлиссельбурге.

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