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Военный эксперт Бартош: страны Запада отказываются от поставок тяжелых танков Украине в связи с непрочными мостами страны

Военный эксперт Бартош: страны Запада отказываются от поставок тяжелых танков Украине в связи с непрочными мостами страны

Западные государства отказываются от поставок Киеву тяжелых танков «Абрамс», объясняя это тем, что далеко не все украинские мосты способны выдержать вес этой военной техники.

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