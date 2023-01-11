Военный эксперт Бартош: страны Запада отказываются от поставок тяжелых танков Украине в связи с непрочными мостами страны

Западные государства отказываются от поставок Киеву тяжелых танков «Абрамс», объясняя это тем, что далеко не все украинские мосты способны выдержать вес этой военной техники.
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