Экс-главком ВСУ Залужный назвал Украину кланово-олигархической страной

Отправленный в Лондон послом после отставки с поста главкома ВСУ Валерий Залужный обрушился с критикой на сформировавшуюся после обретения «независимости» на Украине политическую систему.
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