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Газета «Культура»

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Зигзаги удачи: Евгений Леонов и задачи национального строительства

Зигзаги удачи: Евгений Леонов и задачи национального строительства

У родившегося ровно сто лет назад, 2 сентября 1926 года, Евгения Леонова красивая актерская судьба. Он и сейчас значимая часть нашего культурного ландшафта.

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