Профессор Эргашев: специальные бактерии могут «отравлять» раковые клетки

Бактерии способны уничтожать раковые клетки. В беседе с RT директор Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Олег Эргашев рассказал, как микроорганизмы атакуют опухоли и какие механизмы лежат в основе бактериальной терапии.
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