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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николич признан Winline лучшим тренером РПЛ во втором месяце подряд – в марте и апреле

Николич признан Winline лучшим тренером РПЛ во втором месяце подряд – в марте и апреле

Возглавляющий ЦСКА специалист выиграл приз Winline лучшему тренеру чемпионата в апреле. Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Рашид Рахимов («Рубин») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

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