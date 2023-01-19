Институт экономики роста имени Столыпина будет участвовать в подготовке программы рыночной трансформации экономики Кубы

Такое решение было озвучено в ходе прошедшей в Гаване встречи президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля с Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей, главой Делового совета Россия – Куба Борисом Титовым.
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