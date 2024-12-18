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Закон, порядок, государство

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Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении СВО

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении СВО

Расчеты гаубиц Д-30 на Кураховском направлении регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

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