А мы точно братья?

Вот мы удивляемся - почему население Украины чуть ли не с восторгом восприняло вначале АТО, объявленной ставшим президентом незалежной "шоколадным королём" Порошенко, а затем - фактическое начало истребления русскоговорящих, своих же, на тот момент, граждан Юго-востока Украины под ужимки "горохового шута" Зеленского? Почему так? В чем причина? А давайте, в преддверие праздника Великой Победы заглянем в историю Великой Отечественной.