Вот мы удивляемся - почему население Украины чуть ли не с восторгом восприняло вначале АТО, объявленной ставшим президентом незалежной "шоколадным королём" Порошенко, а затем - фактическое начало истребления русскоговорящих, своих же, на тот момент, граждан Юго-востока Украины под ужимки "горохового шута" Зеленского? Почему так? В чем причина? А давайте, в преддверие праздника Великой Победы заглянем в историю Великой Отечественной.
А мы точно братья?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
мрази ублюдочные...только на удобрения!😡🐽🪱
Ответить
5 час.
сергей максимов
Свиные хохлятские рожи никогда не были настоящими братьями!
Ответить
4 час.
salnikovoleg salnikov
Читал книгу Василия гройсмана - годы войны. Книга 1946 года выпуска. Там прямо говорится что хохлы массово дезертировали из красной армии в 1941 году когда наши отступали по территории Украины.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии