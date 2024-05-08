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А мы точно братья?

А мы точно братья?

Вот мы удивляемся - почему население Украины чуть ли не с восторгом восприняло вначале АТО, объявленной ставшим президентом незалежной "шоколадным королём" Порошенко, а затем - фактическое начало истребления русскоговорящих, своих же, на тот момент, граждан Юго-востока Украины под ужимки "горохового шута" Зеленского? Почему так? В чем причина? А давайте, в преддверие праздника Великой Победы заглянем в историю Великой Отечественной.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
мрази ублюдочные...только на удобрения!😡🐽🪱
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5 час.
сергей максимов
Свиные хохлятские рожи никогда не были настоящими братьями!
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4 час.
salnikovoleg salnikov
Читал книгу Василия гройсмана - годы войны. Книга 1946 года выпуска. Там прямо говорится что хохлы массово дезертировали из красной армии в 1941 году когда наши отступали по территории Украины.
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3 час.

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