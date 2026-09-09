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Житель Дагестана застрелил бывшую жену и дочь в ресторане

Жителя Хасавюрта в Дагестане задержали по подозрению в убийстве бывшей жены и дочери. Мужчина расстрелял обеих в ресторане, где работала его экс-супруга.

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